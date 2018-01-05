ЦИК не зарегистрировал представителей кандидата от Партии малого бизнеса

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. ЦИК России отказал в регистрации уполномоченных по финансовым вопросам и в открытии избирательного счета лидеру Партии малого бизнеса России Юрию Сидорову из-за ряда нарушений при проведении съезда, соответствующее решение ЦИК РФ принял на заседании в пятницу.

Как пояснили в ЦИК, при рассмотрении документов были выявлены нарушения при проведении съезда партии, в том числе, не было подтверждения о проведении региональных съездов делегатов партии.

В связи с этим, было принято решение об отказе в регистрации уполномоченных представителей Партии малого бизнеса России.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.