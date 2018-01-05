МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. ЦИК России отверг претензии партии "РОТ Фронт" на затягивание процесса выдвижения кандидата от партии и указал на нарушения со стороны политической организации.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.

"21 декабря 2017 года поступило извещение о проведении съезда партии… на 23 декабря, таким образом, норма закона, когда уведомления должны направляться (в ЦИК) за три дня, была нарушена, о чем руководство партии было уведомлено. Руководство партии, не согласившись с нашей позицией и с позицией закона, решило провести съезд партии в те сроки, в которые они установили, т.е. 23 декабря", — пояснил член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

Член ЦИК отметил, что потом партия представила в ЦИК документы, где были нарушения, и "естественно партия получила отказ".

По словам Шевченко, затем повторно партия подала исправленные документы, которые были приняты.

В пятницу ЦИК России рассмотрел вопрос по кандидату от партии "Российский объединенный трудовой фронт" (РОТ Фронт), машинисту мостового крана металлургического завода "Петросталь" Наталье Лисицыной, разрешив открыть избирательный счет для формирования фонда избирательной кампании.

Расходы на свою предвыборную кампанию кандидат в президенты оплачивает из средств избирательного фонда. Открыв избирательный счет и начав формирование фонда, кандидаты могут вести сбор подписей в свою поддержку и агитационную кампанию, кроме агитации в СМИ, которая начнется за месяц до выборов.

Кандидатам от непарламентских партий для регистрации на предстоящих выборах нужно заручиться поддержкой не менее 100 тысяч избирателей, при этом в одном регионе может быть собрано не более 2,5 тысячи подписей. Подписные листы и оплата труда сборщиков подписей оплачиваются из избирательного фонда, поэтому приступить к сбору подписей кандидат может лишь после открытия счета.

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.