ЦИК разрешил кандидату от партии "РОТ Фронт" открыть избирательный счет

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. ЦИК России дал кандидату от партии "Российский объединенный трудовой фронт" (РОТ Фронт), машинисту мостового крана металлургического завода "Петросталь" Наталье Лисицыной, открыть избирательный счет для формирования фонда своей избирательной кампании.

ЦИК на своем заседании принял решение о регистрации уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам и дал разрешение на открытие избирательного счета.

"Разрешить кандидату на должность президента РФ Наталье Сергеевне Лисицыной открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда в дополнительном офисе ПАО Сбербанк", — указано в постановлении Центризбиркома, принятом на заседании в пятницу.

Расходы на свою предвыборную кампанию кандидат в президенты оплачивает из средств избирательного фонда. Открыв избирательный счет и начав формирование фонда, кандидаты могут вести сбор подписей в свою поддержку и агитационную кампанию, кроме агитации в СМИ, которая начнется за месяц до выборов.

Кандидатам от непарламентских партий для регистрации на предстоящих выборах нужно заручиться поддержкой не менее 100 тысяч избирателей, при этом в одном регионе может быть собрано не более 2,5 тысячи подписей. Подписные листы и оплата труда сборщиков подписей оплачиваются из избирательного фонда, поэтому приступить к сбору подписей кандидат может лишь после открытия счета.

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.