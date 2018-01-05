В Крыму впервые начали сбор подписей в поддержку Путина

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости, Виктор Лященко. Сбор подписей в поддержку Владимира Путина как кандидата в президенты РФ впервые начался в Крыму, сообщили РИА Новости волонтеры в региональном отделении движения "Волонтеры победы".
Сбор подписей в поддержку Путина стартовал в Симферополе и Севастополе.
"Сбор подписей начался у торгового центра "Южная галерея". Мы уверены, что множество крымчан поставят свои подписи в поддержку Владимира Владимировича Путина, тем более что Крым впервые принимает участие в президентских выборах и все видят, сколько в республике позитивных изменений в инфраструктуре полуострова, а также в части реализации молодежной политики", — сообщила РИА Новости руководитель крымского отделения "Волонтеры Победы" Елена Одновол.
В свою очередь руководитель севастопольского отделения организации Александра Гурьева подчеркнула, что молодежь города позитивно откликнулась на призыв принять участие в организации сбора подписей.
"Мы выразили готовность поддержать Владимира Владимировича на выборах, поскольку он идет самовыдвиженцем. Все горожане получат возможность поддержать нашего президента. Мы только стартовали, но люди уже охотно подходят", — сказала РИА Новости Гурьева.
Сбор подписей продлится до 30 января.
Российский Центризбирком 28 декабря зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина на выборах главы государства в 2018 году. В тот же день ЦИК дал кандидату разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда, что позволяет ему официально начать кампанию и сбор подписей избирателей в свою поддержку.
Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Инициативная группа избирателей, в которую вошли более 600 человек, 26 декабря проголосовала за выдвижение его кандидатуры на выборах. В среду, 27 декабря, Путин лично представил в Центризбирком документы для выдвижения кандидатом в президенты, ЦИК принял их к рассмотрению.
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