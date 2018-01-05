В Томске и Омске начался сбор подписей в поддержку выдвижения Путина

НОВОСИБИРСК, 5 янв – РИА Новости. Волонтеры начали сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента РФ Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году в Томске и Омске, сообщили РИА Новости региональные координаторы движения "Волонтеры победы".

"Сбор подписей в Томске сегодня начался в торговом центре "Изумрудный город" и магазине "Стройпарк", — сообщил региональный координатор движения "Волонтеры победы" в Томской области Владимир Умирханов.

В свою очередь региональный координатор движения в Омской области Павел Шильников сообщил РИА Новости, что в Омске сбор подписей также начался в двух местах, это торговые центры "Континент" и "Омский".

В пятницу сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина в президенты РФ начался с Хабаровска. В числе городов и регионов, в которых в пятницу начнется сбор подписей, также Москва и Севастополь, Чеченская республика, республики Крым, Башкортостан и Северная Осетия — Алания, Ленинградская, Московская, Калининградская, Калужская, Свердловская и Ульяновская области.

Российский Центризбирком 28 декабря зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина на выборах главы государства в 2018 году. В тот же день ЦИК дал кандидату разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда, что позволяет ему официально начать кампанию и сбор подписей избирателей в свою поддержку.

Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Инициативная группа избирателей, в которую вошли более 600 человек, 26 декабря проголосовала за выдвижение его кандидатуры на выборах. В среду, 27 декабря, Путин лично представил в Центризбирком документы для выдвижения кандидатом в президенты, ЦИК принял их к рассмотрению.

Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.