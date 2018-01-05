Начался сбор подписей в поддержку выдвижения Путина на выборах

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Волонтеры начали сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента России Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году, сообщила РИА Новости региональный координатор движения "Волонтеры победы" в Хабаровском крае Анастасия Брага.

"Сбор подписей начался в двух пунктах Хабаровска: в "НК Сити" и торговом центре "Южный парк", — сказала Брага.

В числе городов и регионов, в которых в пятницу стартует сбор подписей, — Москва и Севастополь, Чеченская Республика, Республики Крым, Башкортостан и Северная Осетия — Алания, Ленинградская, Московская, Калининградская, Калужская, Омская, Свердловская, Томская и Ульяновская области. Первым из регионов, где начали работу волонтеры, стал Хабаровский край.

Путин идет на выборы президента в 2018 году как самовыдвиженец. Инициативная группа избирателей, в которую вошли более 600 человек, 26 декабря проголосовала за выдвижение его кандидатуры на выборах. Центризбирком 28 декабря зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина. В тот же день ЦИК разрешил кандидату открыть специальный счет для формирования избирательного фонда, что позволяет ему официально начать кампанию и сбор подписей избирателей в свою поддержку.

Кандидат в президенты России может быть выдвинут партией или участвовать в выборах в порядке самовыдвижения. Партия выдвигает кандидата на своем съезде, а самовыдвиженцу для этого нужно собрать инициативную группу избирателей, в которой было бы не менее 500 человек. Для регистрации кандидатом на пост президента самовыдвиженцу необходимо заручиться поддержкой не менее 300 тысяч избирателей, при этом на один регион должно приходиться не более 7,5 тысячи подписей.

Подписные листы с подписями избирателей и еще ряд документов, в том числе первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных активов, кандидат должен будет представить в ЦИК, после чего у ведомства есть десять дней, чтобы проверить подписи и документы и вынести решение о регистрации самого кандидата.

Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.