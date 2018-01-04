Штаб Собчак планирует сдать подписи в ЦИК 20-25 января

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Штаб кандидата в президенты РФ Ксении Собчак планирует сдать подписи в Центризбирком для регистрации на выборах 20-25 января, сообщила в четверг РИА Новости официальный представитель Собчак Ксения Чудинова.

"Все по графику… Это будет два или три в самом конце уже таких захода за подписями, потому что их огромное количество. Соответственно, числа 20-25 января мы должны сдать уже все", — сказала Чудинова.

Собчак, которая идет на выборы от партии "Гражданская инициатива", позиционирует себя как кандидата "против всех".

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Кандидатам от непарламентских партий для регистрации на выборах необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи.