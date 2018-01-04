Гордон рассказала о работе своего избирательного штаба

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от Партии добрых дел журналистка и правозащитница Екатерина Гордон сообщила, что ее штаб активно ведет работу по сбору подписей, необходимых для регистрации, и начал агитировать в ее поддержку.

Гордон ранее подала в ЦИК России документы для выдвижения на выборах главы государства в 2018 году от Партии добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, которая на съезде 23 декабря избрала ее своим кандидатом. ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей партии, а также разрешил Гордон открыть специальный избирательный счет.

"Штаб вовсю работает. Даже не стану скрывать суть работы: мы собрали 100 тысяч людей, обзвонили их, сделали карту и сейчас организуем с минимальными затратами обзвон этих людей", — заявила Гордон РИА Новости.

Она отметила, что данный процесс "идет активно".

"Денег у нас мало, и потому мы делаем все вручную, на энтузиазме тех, кто хочет, как и я, честно. Моя группа поддержки — простые люди, не олигархи… Люди в регионах бесплатно собирают подписи", — добавила собеседница агентства.

Акцент в предвыборной программе журналистки, как она ранее заявляла, будет сделан на правах женщин и детей, защитой которых она занимается в последние годы.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Кандидатам от непарламентских партий для регистрации на выборах необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи.