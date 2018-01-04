"Яблоко" потратило на сбор подписей девять миллионов рублей

Председатель Федерального политического комитета партии Яблоко Григорий Явлинский во время подачи документов по выдвижению кандидатом на президентских выборах в 2018 году

Председатель Федерального политического комитета партии Яблоко Григорий Явлинский во время подачи документов по выдвижению кандидатом на президентских выборах в 2018 году

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Партия "Яблоко" потратила 9 миллионов рублей на сбор подписей в поддержку Григория Явлинского как кандидата от партии на выборах президента России в 2018 году, сообщил РИА Новости глава предвыборного штаба Явлинского Николай Рыбаков.

"Собрали на сегодня 15 миллионов на избирательном счете, потратили на сбор подписей 9 миллионов, остаток пока 6 миллионов, будем благодарны пожертвованиям", — сказал Рыбаков РИА Новости.

Он отметил, что сбор подписей проходит с опережением графика.

"Сбор идёт хорошо, собственный график опережаем. Но будем сдавать абсолютно идеальные, поэтому не спешим со сдачей", — отметил Рыбаков.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

Явлинский участвовал в президентских выборах дважды: в 1996 и 2000 годах. "Яблоко" в феврале 2016 года приняло решение о выдвижении основателя партии своим кандидатом в президенты. Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.