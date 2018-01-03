Навальный обжаловал отказ Верховного суда удовлетворить его жалобу на ЦИК

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Оппозиционер Алексей Навальный подал жалобу на отказ Верховного суда РФ удовлетворить его иск с оспариванием решения ЦИК России, не зарегистрировавшей инициативную группу для самовыдвижения кандидатом в президенты, сообщил РИА Новости юрист Иван Жданов.

"Мы подали апелляционную жалобу, дата рассмотрения ещё не назначена ", — сказал он.

Жалобу предстоит рассмотреть апелляционной инстанции Верховного суда.

Верховный суд РФ 30 декабря отклонил жалобу Навального на отказ ЦИК России в регистрации инициативной группы для самовыдвижения кандидатом в президенты.

Ранее Центризбирком принял решение "отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Алексея Анатольевича Навального и его уполномоченных представителей, в связи с отсутствием у кандидата пассивного избирательного права".

Согласно закону "О выборах президента Российской Федерации", осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости. Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании "Кировлес".