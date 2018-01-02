Выборы 2018

ЦИК намерен через суд решить вопрос об участии Чухлебова в выборах

17:5702.01.2018
Новости
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАлександр Чухлебов. Архивное фотоАлександр Чухлебов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. ЦИК России получил сведения о наличии вида на жительство в Финляндии у кандидата в президенты РФ Александра Чухлебова, что не позволяет ему участвовать в выборах, но сам кандидат утверждает, что на момент выдвижения вида на жительство в иностранном государстве у него уже не было; в результате Центризбирком принял решение обратиться в Верховный суд для решения вопроса о дальнейшем участии Чухлебова в выборах.

Лидер общественного движения Возрождение Александр Чухлебов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Самовыдвиженец Чухлебов принес в ЦИК документы для участия в выборах

Ранее ЦИК зарегистрировал инициативную группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Чухлебова на выборах президента РФ. В ходе заседания во вторник, когда должен был рассматриваться вопрос о регистрации его финансовых уполномоченных и открытии избирательного счета для ведения предвыборной кампании, замглавы ЦИК Николай Булаев проинформировал, что ведомство получило информацию о наличии у кандидата вида на жительства в другом государстве.

"В ЦИК России поступила информация из Главного управления по вопросам миграции МВД России… о том, что Александр Юрьевич Чухлебов подал заявление о наличии у него вида на жительство в Финляндской республике. На момент регистрации указанной группы избирателей 28 декабря 2017 года ЦИК России не располагал сведениями о наличии у Александра Юрьевича Чухлебова вида на жительство на территории иностранного государства", — сообщил замглавы ЦИК.

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Он напомнил, что согласно закону о выборах президента РФ, не имеет права быть избранным президентом гражданин РФ, имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства. Булаев предложил обратиться в Верховный суд РФ с административным исковым заявлением об отмене решения ЦИК о регистрации инициативной группы для поддержки Чухлебова.

"Оценка данной ситуации Верховным судом позволит исключить любую неопределённость относительно наличия либо отсутствия у Александра Юрьевича Чухлебова пассивного избирательного права и сформировать окончательную правовую позицию по поставленному вопросу", — уточнил замглавы ЦИК.

Сам кандидат подчеркнул, что может документально подтвердить отсутствие у него на настоящий момент вида на жительства в Финляндии.

"У меня, действительно, раньше был вид на жительство, но на момент собрания инициативной группы у меня его не было, и есть документ с официальным нотариальным ответом", — заявил Чухлебов.

В результате ЦИК принял решение обратиться в Верховный суд. "Поскольку дальше мы двигаться не можем в связи с возникшей коллизией, действительно, необходимо обратиться в суд — подать самим на себя в суд — для того, чтобы суд, рассмотрев объективно все обстоятельства, что мы не можем сделать по нашей компетенции, принял решение или отказать в регистрации, или обязать нас зарегистрировать", — пояснила Памфилова.

"Если будет в вашу пользу решение, мы тут же его исполним, сроки не имеют значения. Я надеюсь, все быстро будет рассмотрено", — добавила глава ЦИК, обращаясь к кандидату.

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