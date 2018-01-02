ЦИК будет следить за сбором подписей в поддержку кандидатов в президенты

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Центризбирком России будет жестко отслеживать, как идет сбор подписей в поддержку того или иного кандидата, участвующего в избирательной кампании по выборам президента, сообщил в интервью РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко.

"ЦИК России будет очень жестко этот вопрос отслеживать вместе с комиссиями субъектов и территориальными избирательными комиссиями, как идет сбор подписей за того или иного кандидата и идет ли он вообще", — сказал Шевченко.

Он напомнил, что в ведомство от разных кандидатов, политических партий поступала информация о том, что некие фирмы предлагают за миллионы рублей собрать подписи избирателей в поддержку кандидатов.

"Зачастую предложения таких фирм базируются не на сборе подписей избирателей, а на их рисовке в подвалах с незаконно полученных баз данных", — отметил Шевченко.

Выборы президента РФ пойдут 18 марта 2018 года.

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