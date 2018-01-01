ЦИК ждет документы от Грудинина для выдвижения в президенты во вторник

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. КПРФ уже во вторник, 2 января планирует подать в ЦИК документы для регистрации директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина кандидатом от партии на предстоящих выборах президента России, сообщил РИА Новости член Центризбиркома, секретарь рабочей группы по приему документов Евгений Шевченко.
Регистрации на президентских выборах предшествует этап выдвижения. КПРФ на съезде 23 декабря выдвинула беспартийного Грудинина кандидатом в президенты. В минувший четверг он лично принес в ЦИК необходимый для выдвижения пакет документов. Уже в пятницу Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей КПРФ, уполномоченных самого кандидата по финансовым вопросам, а также разрешил Грудинину открыть специальный избирательный счет для формирования фонда кампании.
"Уполномоченные представители КПРФ планируют завтра сдать документы на регистрацию своего кандидата Грудинина Павла Николаевича", — сообщил Шевченко в понедельник.
Кандидат от КПРФ может стать вторым зарегистрированным кандидатом на должность президента страны. Ранее соответствующие документы подала партия ЛДПР, Центризбирком в пятницу зарегистрировал кандидатом в президенты лидера парии Владимира Жириновского — именно он стал первым зарегистрированным кандидатом.
Согласно закону, кандидатам в президенты от парламентских партий для регистрации не нужно собирать подписи избирателей в свою поддержку, поэтому на этапе регистрации Грудинину не потребуется приносить подписные листы. Но, как и все кандидаты, для регистрации он должен представить в ЦИК ряд документов — в частности, первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных активов. После этого у ЦИК есть десять дней для того, чтобы принять решение относительно регистрации кандидата. Центризбирком начал принимать документы на регистрацию в минувшую среду, 27 декабря.
Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
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