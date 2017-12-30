ЦИК раскрыл первые данные о сборе средств в избирательные фонды кандидатов

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Почти 40,5 млн рублей поступило к середине недели в избирательные фонды пяти кандидатов в президенты России, следует из первых данных Центризбиркома.

ЦИК ранее опубликовал на своем сайте первые сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, открывших свои избирательные счета — ведомство приводит сведения по состоянию на 27 декабря. Материалы основаны на данных Сбербанка, в котором кандидаты должны открыть свой избирательный счет.

Как следует из материалов, опубликованных на сайте, совокупный объем поступивших в избирательные фонды средств к середине недели составил 40,49 млн рублей. Из них около 12,82 млн рублей кандидаты к тому моменту уже израсходовали.

В первых данных ЦИК пока отражены сведения о пяти кандидатах – лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, которая идет на выборы от "Гражданской инициативы", председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, выдвинутый "Партией роста", и один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский. По другим кандидатам, открывшим свои счета после указанной даты, данных пока нет.

Расходы на свою предвыборную кампанию кандидат оплачивает из средств избирательного фонда. Открыв специальный избирательный счет и начав формирование фонда, кандидаты могут вести сбор подписей в свою поддержку и агитационную кампанию (кроме агитации в СМИ, которая начнется за месяц до выборов). Из средств фонда оплачиваются, в частности, печать и распространение агитационной продукции, услуги информационного и консультационного характера, изготовление подписных листов и оплата труда сборщиков подписей.

Предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда, согласно закону, не может превышать 400 млн рублей. Фонды могут формироваться за счет собственных средств кандидата (не более 10% от предельной суммы расходов), денег, выделенных кандидату выдвинувшей его партией (не более 50%) и добровольных пожертвований граждан и юридических лиц (не более 1,5% и 7% соответственно).