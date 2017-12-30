Больше всего средств на выборы поступило в избирательный фонд Собчак

Ксения Собчак во время подачи документов в ЦИК России по выдвижению кандидатом на президентских выборах

Ксения Собчак во время подачи документов в ЦИК России по выдвижению кандидатом на президентских выборах

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Больше всего средств для предвыборной кампании к середине недели поступило в избирательный фонд телеведущей Ксении Собчак – 19,4 миллиона рублей. Примерно по 10 миллионов рублей к тому моменту было в фондах Бориса Титова и Григория Явлинского, следует из первых данных Центризбиркома.

ЦИК ранее опубликовал на своем сайте первые сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, открывших свои избирательные счета. Ведомство приводит сведения на 27 декабря. Материалы основаны на данных Сбербанка, в котором кандидаты должны открыть свой избирательный счет.

В первых данных ЦИК пока отражены сведения о пяти кандидатах: лидере ЛДПР Владимире Жириновском, телеведущей Ксении Собчак, которая идет на выборы от "Гражданской инициативы", председателе партии "Коммунисты России" Максиме Сурайкине, бизнес-омбудсмене Борисе Титове, выдвинутом "Партией роста", и одном из основателей партии "Яблоко" Григории Явлинском. По другим кандидатам, открывшим свои счета после указанной даты, данных пока нет.

ЦИК указывает суммы по конкретным статьям расходов, если финансовые операции по ним превышали 100 тысяч рублей. Согласно материалам, опубликованным на сайте ведомства, в фонд Собчак к тому времени поступило 19,44 млн рублей, из которых 3,709 млн были израсходованы – основную долю затрат составило финансовое обеспечение сбора подписей (3,65 млн руб).

Фонд Титова по состоянию на 27 декабря составил 10,7 млн руб, из которых он потратил 1,994 млн, в том числе 1,845 млн рублей – на изготовление и распространение агитматериалов. Немногим меньше оказался фонд Явлинского – в нем было 10 млн рублей, из которых было израсходовано к тому моменту 6,766 млн рублей (около 1,3 млн рублей — на финансовое обеспечение сбора подписей).

Размер фонда Сурайкина составил к середине недели 350 тысяч рублей, а затраты составили 349,2 тыс рублей, в том числе 220 тысяч – на сбор подписей. На избирательном счету Жириновского, согласно опубликованным данным, было на тот момент 1,20 рубля, а расходы составили 0,00 рублей.

Расходы на свою предвыборную кампанию кандидат оплачивает из средств избирательного фонда. Открыв специальный избирательный счет и начав формирование фонда, кандидаты могут вести сбор подписей в свою поддержку и агитационную кампанию (кроме агитации в СМИ, которая начнется за месяц до выборов). Из средств фонда оплачиваются, в частности, печать и распространение агитационной продукции, услуги информационного и консультационного характера, изготовление подписных листов и оплата труда сборщиков подписей.

Предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда, согласно закону, не может превышать 400 млн рублей. Фонды могут формироваться за счет собственных средств кандидата (не более 10% от предельной суммы расходов), денег, выделенных кандидату выдвинувшей его партией (не более 50%) и добровольных пожертвований граждан и юридических лиц (не более 1,5% и 7% соответственно).

Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.