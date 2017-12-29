ЦИК разрешил Гордон открыть избирательный счет

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. ЦИК России зарегистрировал уполномоченных представителей партии "Добрых дел", выдвинувшей журналистку Екатерину Гордон кандидатом на должность президента РФ, а также разрешил ей открыть специальный избирательный счет, соответствующие решения были приняты на заседании Центризбиркома в пятницу.

Согласно принятым постановлениям, "ЦИК разрешил кандидату на должность президента РФ Екатерине Викторовне Гордон открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда".

Журналистка, после того как откроет избирательный счет и напечатает подписные листы, сможет приступить к сбору подписей в свою поддержку, необходимых для регистрации.

ЦИК принял решение по вопросу не сразу в связи с длинным названием партии и перенесли его рассмотрение на конец заседания. Официальное название партии — партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров".

По словам секретаря ЦИК РФ Маи Гришиной, так как партия носит длинное название, состоящее из более чем семи слов, то по закону в избирательных документах используется краткое наименование, указанное в уставе. Однако представитель партии заявил, что на съезде партии было принято решение об изменении устава в связи с кратким названием партии — "Партия добрых дел", которое ещё не было зарегистрировано в Минюсте.

Этот факт заставил ЦИК отложить решение по вопросу для уточнения в юридическом отделе.

Журналистка в конце октября заявила о намерении баллотироваться на грядущих президентских выборах, она вступает в кампанию под лозунгом "Гордон за баб". Акцент в предвыборной программе, по ее словам, будет сделан на правах женщин и детей, защитой которых она занимается в последние годы.

Претенденту от непарламентских партий для регистрации кандидатом в президенты нужно собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей в свою поддержку, причем не более 2,5 тысяч подписей в одном регионе.

Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.