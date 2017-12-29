ЦИК разрешил Сергею Бабурину открыть избирательный счет для сбора подписей

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. ЦИК России зарегистрировал уполномоченных представителей от партии "Российский общенародный союз", выдвинувшего кандидатом на выборы президента РФ своего лидера Сергея Бабурина, соответствующее решение было принято на заседании Центризбиркома в пятницу.

Согласно принятым постановлениям, ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей лидера партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина. Ему разрешено открыть специальный избирательный счет, после чего он сможет изготовить подписные листы и приступить к сбору подписей в свою поддержку.

Вместе с тем, представитель "Социал-демократической партии России" на заседании ЦИК заявил, что партия приняла решение об отказе участия в выборах президента и отзывает своё решение о выдвижении кандидатом Сираждина Рамазанова.

Ранее планировалось, что Центризбирком в пятницу рассмотрит вопрос о регистрации уполномоченных представителей партии и открытии специального счёта кандидата Рамазанова.

Претендентам от непарламентских партий для регистрации кандидатом в президенты также нужно будет собрать подписи избирателей в свою поддержку — не менее 100 тысяч, причем не более 2,5 тысячи подписей в одном регионе. Самовыдвиженцам необходимо заручиться поддержкой не менее 300 тысяч граждан, получив их подписи.

Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.