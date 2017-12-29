ЦИК разрешил Сергею Бабурину открыть избирательный счет для сбора подписей

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. ЦИК России зарегистрировал уполномоченных представителей от партии "Российский общенародный союз", выдвинувшего кандидатом на выборы президента РФ своего лидера Сергея Бабурина, соответствующее решение было принято на заседании Центризбиркома в пятницу.
Согласно принятым постановлениям, ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей лидера партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина. Ему разрешено открыть специальный избирательный счет, после чего он сможет изготовить подписные листы и приступить к сбору подписей в свою поддержку.
Вместе с тем, представитель "Социал-демократической партии России" на заседании ЦИК заявил, что партия приняла решение об отказе участия в выборах президента и отзывает своё решение о выдвижении кандидатом Сираждина Рамазанова.
Ранее планировалось, что Центризбирком в пятницу рассмотрит вопрос о регистрации уполномоченных представителей партии и открытии специального счёта кандидата Рамазанова.
Претендентам от непарламентских партий для регистрации кандидатом в президенты также нужно будет собрать подписи избирателей в свою поддержку — не менее 100 тысяч, причем не более 2,5 тысячи подписей в одном регионе. Самовыдвиженцам необходимо заручиться поддержкой не менее 300 тысяч граждан, получив их подписи.
Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.