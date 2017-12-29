Владимир Жириновский - кандидат на пост президента

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Владимира Жириновского, самого творческого российского политика последних двух десятилетий, знают даже те, кто далек от парламентского процесса. Председатель Либерально-демократической партии (ЛДПР), многократный кандидат на пост президента страны, депутат всех созывов Государственной Думы известен яркими историческими оценками, литературными трудами и музыкальными выступлениями.

Но прежде, чем начать реализовать свой творческий потенциал, Жириновский прошел длинную дорогу политической карьеры. Его путь начался в переломный период истории России – начале 90-х годов.

Жириновский 5 раз участвовал в выборах главы государства. Он был кандидатом от ЛДПР на должность президента РСФСР в 1991 году и на должность президента Российской Федерации на выборах 1996, 2000, 2008 и 2012 годов.

Человек из ниоткуда

Впервые Жириновский, юрист по образованию, принял участие в президентских выборах в качестве кандидата в 1991 году. Его партия, просуществовавшая де-факто всего год, называлась Либерально-демократической партией Советского Союза (ЛДПСС) и выступала в качестве одной из сил, оппозиционных коммунистам.

Тогда журналист Александр Невзоров в своем интервью с Жириновским перед президентскими выборами назвал политика "любопытным" кандидатом, "человеком из ниоткуда", который вдруг оказался активно вовлеченным в президентскую борьбу. "Я откровенно говорю обо всем, что я думаю, прямо говорю, честно и чисто", — объяснил свою популярность Жириновский, который тогда почти не появлялся в СМИ и рекламе.

Тогда по результатам выборов лидер либеральных демократов занял третье место, уступив по числу голосов коммунисту Николаю Рыжкову и первому президенту РСФСР Борису Ельцину.

Во время Августовского путча 1991 года Жириновский, несмотря на оппозиционность его партии коммунистам, выступил на стороне Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), представленного высшими должностными лицами СССР, стремившимися сохранить прежний советский строй. После неудавшегося путча ЛДПР, по словам самого политика, подверглась некоторым ограничениям. Самого Жириновского лишили некоторых жилищных удобств.

"Двадцать третьего августа, через пять дней после начала и конца этого события, мэр Москвы поторопился издать распоряжение, по которому была приостановлена деятельность районных и городских структур нашей партии. Но поскольку у меня нет ни одного помещения, нет райкома и горкома партии, то единственное, что сделали его "опричники" — это… У меня был номер в гостинице "Москва", и, по его распоряжению, следовало отключить энергию, свет, опечатать помещение. Но отключить воду нельзя было, поскольку гостиница должна иметь воду, свет нельзя было, поскольку он распространяется на другие номера, тогда его люди пришли и выкрутили все лампочки во всех светильниках в том номере, полулюксе, который я занимал", — рассказал тогда Жириновский в очередном интервью Невзорову.

В апреле 1992 года ЛДПСС получила свое современное наименование – ЛДПР, под которым она была зарегистрирована в Минюсте. Жириновский был избран председателем вновь образовавшейся организации.

Политик не остался в стороне от событий 1993 года, когда в стране разразился конфликт между парламентом и президентом. В конфликте Ельцина с Верховным советом РФ Жириновский принял сторону главы государства. Мотивируя свою позицию, Жириновский говорил, что, находясь в конфликте как с Кремлем, так и с Белым домом, он в данном случае выбрал "меньшее зло" и потому стал на сторону президента.

Сегодня он отрицательно высказывается о действиях Ельцина. "В 1993 году был уничтожен самый демократичный советский парламент. Ельцин превысил свои полномочия, нарушил Конституцию. В результате – тысячи жертв", — приводится мнение политика на сайте ЛДПР.

В Госдуме с Зюгановым

Первые выборы в Госдуму состоялись в декабре 1993 года. В своем "слове к избирателю" Жириновский провел аналогию между голосованием за партию и выбором мужа или жены.

"Выбирая спутника на всю жизнь, вы себя делаете или счастливыми, или несчастными. Так же, как и когда вы голосуете за какую-то политическую партию, вы можете сделать счастливой жизнь целого поколения или, наоборот, несчастной сделать жизнь целого поколения. И в том, и в другом случае не надо торопиться", — выразил свое мнение политик в 1993 году.

ЛДПР тогда победила на выборах, получив 22,92% голосов избирателей, ответивших на призыв Жириновского к "счастливой жизни". Партия получила 64 мест в парламенте, одно из которых занял политик. Подобный успех партии не удалось повторить ни в одном из следующих семи созывов Госдумы, но она всегда получала определенное количество мест.

Особые отношения у депутата Жириновского сложились с лидером Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадием Зюгановым. Противоборство политических сил регулярно находило выражение в жестких оценках лидера ЛДПР.

Причиной громких разногласий между двумя партиями стал вопрос о перезахоронении тела основателя советского государства Владимира Ленина. Жириновский и другие представители его партии регулярно выступали за такой шаг, а коммунисты последовательно отстаивали сохранение тела в нынешнем состоянии. В 2012 году Жириновский предложил зарезервировать в Мавзолее Ленина на Красной площади место для лидера Компартии и выразил готовность присоединиться к нему там.

"Я предлагаю, чтобы они больше не волновались, пообещать Геннадию Андреевичу (Зюганову), что мы его положим в Мавзолей, рядом с Лениным. То есть мы злим коммунистов, что уберем Мавзолей и Ленина. Мы оставим Мавзолей и Ленина. И там будет второе место для Зюганова. И заранее написать на Мавзолее: "Ленин-Зюганов"… И мне оставьте третье место, я не возражаю", — заявил Жириновский в рамках обсуждения отчета о работе правительства.

Несмотря на постоянную борьбу в зале пленарных заседаний и политические разногласия, политики не высказывают резких оценок политических действий друг друга при личном взаимодействии. Жириновский каждый год поздравляет Зюганова с днем рождения, а в 2009 году на 65-летие подарил лидеру КПРФ букет красных роз.

Творческая личность

В 2014 году на совместном заседании Госсовета по культуре и искусству при президенте РФ Жириновский поделился своим взглядом на развитие творческого потенциала в России.

"Достоевский почему стал великим писателем? 10 лет каторги. Какой вывод я делаю? Надо сажать. Если будут сидеть три, четыре, пять лет, появится Достоевский, появится, значит, у нас Чайковский. Маяковского требует страна… Ни одного нет поэта. Историю искусств или культур вырабатывает или тюрьма, или сексуальные меньшинства", — выразил свое мнение политик.

Для того, что реализовать свой творческий потенциал, Жириновскому не пришлось прибегать к такому опыту, и он создал не одно литературное произведение. Одним из самых запоминающихся трудов стала книга политика "Мой отец", в которой использованы воспоминания его родственников, сослуживцев и журналистов и рассказывается, в том числе, о ранних годах и юношестве лидера российских либерал-демократов.

Жириновский попробовал себя и на музыкальной стезе. Политик исполнял популярные российские песни на различных концертах, в том числе новогодних. В первом сезоне музыкального проекта "Две звезды" политик выступал в дуэте с рэпером Серегой. На шоу пара исполнила такие известные песни, как "Мурка" и "Владимирский централ", а также ряд других музыкальных произведений.

По стопам отца

О личной жизни Жириновского известно не так много. В 2013 году в передаче "Центральное телевидение" лидер ЛДПР рассказал о разводе с Галиной Лебедевой, своей единственной женой.

"Я развелся 36 лет назад… 36 лет назад это было. Но я однолюб, я не вступал ни в какой (другой) брак и с женой поддерживаю отношения", — рассказал ведущему Жириновский. В декларациях об имуществе за 2016 год политик не сообщил о том, что у него имеется супруга, и не указывал информацию о ее благосостоянии.

Сын Жириновского и Лебедевой Игорь пошел по стопам отца. Игорь Лебедев, также получивший образование юриста, занимает должность вице-спикера Госдумы от ЛДПР и принимает активное участие в жизни фракции. Он также увлечен спортом и является членом исполкома Российского футбольного союза (РФС).

В 2016 году в интервью РИА Новости, опубликованном перед парламентскими выборами в шестой созыв Госдумы, Игорь Лебедев заявил, что вопрос о возможной смене лидера ЛДПР не обсуждается.

"Давайте не будем обманывать: этот вопрос не стоит на повестке дня в нашей партии… И в следующем созыве, и в последующем созыве этот вопрос не стоит. Уже и на пенсию его отправляли, и в Совет Федерации. Нет такого вопроса в нашей партии", — отметил тогда Лебедев.