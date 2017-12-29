Выборы 2018

Владимир Жириновский - кандидат на пост президента

16:2729.12.2017
Новости
(обновлено: 16:33 29.12.2017)
09470
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЛидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фотоЛидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Владимира Жириновского, самого творческого российского политика последних двух десятилетий, знают даже те, кто далек от парламентского процесса. Председатель Либерально-демократической партии (ЛДПР), многократный кандидат на пост президента страны, депутат всех созывов Государственной Думы известен яркими историческими оценками, литературными трудами и музыкальными выступлениями.

Но прежде, чем начать реализовать свой творческий потенциал, Жириновский прошел длинную дорогу политической карьеры. Его путь начался в переломный период истории России – начале 90-х годов.

Жириновский 5 раз участвовал в выборах главы государства. Он был кандидатом от ЛДПР на должность президента РСФСР в 1991 году и на должность президента Российской Федерации на выборах 1996, 2000, 2008 и 2012 годов.

Человек из ниоткуда

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Биография Владимира Жириновского
Впервые Жириновский, юрист по образованию, принял участие в президентских выборах в качестве кандидата в 1991 году. Его партия, просуществовавшая де-факто всего год, называлась Либерально-демократической партией Советского Союза (ЛДПСС) и выступала в качестве одной из сил, оппозиционных коммунистам.

Тогда журналист Александр Невзоров в своем интервью с Жириновским перед президентскими выборами назвал политика "любопытным" кандидатом, "человеком из ниоткуда", который вдруг оказался активно вовлеченным в президентскую борьбу. "Я откровенно говорю обо всем, что я думаю, прямо говорю, честно и чисто", — объяснил свою популярность Жириновский, который тогда почти не появлялся в СМИ и рекламе.

Тогда по результатам выборов лидер либеральных демократов занял третье место, уступив по числу голосов коммунисту Николаю Рыжкову и первому президенту РСФСР Борису Ельцину.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, зарегистрированный Центральной избирательной комиссией РФ в качестве кандидата на пост президента России. 29 декабря 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
ЦИК зарегистрировал Жириновского кандидатом на пост президента
Во время Августовского путча 1991 года Жириновский, несмотря на оппозиционность его партии коммунистам, выступил на стороне Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), представленного высшими должностными лицами СССР, стремившимися сохранить прежний советский строй. После неудавшегося путча ЛДПР, по словам самого политика, подверглась некоторым ограничениям. Самого Жириновского лишили некоторых жилищных удобств.

"Двадцать третьего августа, через пять дней после начала и конца этого события, мэр Москвы поторопился издать распоряжение, по которому была приостановлена деятельность районных и городских структур нашей партии. Но поскольку у меня нет ни одного помещения, нет райкома и горкома партии, то единственное, что сделали его "опричники" — это… У меня был номер в гостинице "Москва", и, по его распоряжению, следовало отключить энергию, свет, опечатать помещение. Но отключить воду нельзя было, поскольку гостиница должна иметь воду, свет нельзя было, поскольку он распространяется на другие номера, тогда его люди пришли и выкрутили все лампочки во всех светильниках в том номере, полулюксе, который я занимал", — рассказал тогда Жириновский в очередном интервью Невзорову.

В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В преддверии выборов: кандидаты несут документы в ЦИК
В апреле 1992 года ЛДПСС получила свое современное наименование – ЛДПР, под которым она была зарегистрирована в Минюсте. Жириновский был избран председателем вновь образовавшейся организации.

Политик не остался в стороне от событий 1993 года, когда в стране разразился конфликт между парламентом и президентом. В конфликте Ельцина с Верховным советом РФ Жириновский принял сторону главы государства. Мотивируя свою позицию, Жириновский говорил, что, находясь в конфликте как с Кремлем, так и с Белым домом, он в данном случае выбрал "меньшее зло" и потому стал на сторону президента.

Сегодня он отрицательно высказывается о действиях Ельцина. "В 1993 году был уничтожен самый демократичный советский парламент. Ельцин превысил свои полномочия, нарушил Конституцию. В результате – тысячи жертв", — приводится мнение политика на сайте ЛДПР.

В Госдуме с Зюгановым

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступает на съезде партии ЛДПР. 20 декабря 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Жириновский официально стал первым кандидатом в президенты‍
Первые выборы в Госдуму состоялись в декабре 1993 года. В своем "слове к избирателю" Жириновский провел аналогию между голосованием за партию и выбором мужа или жены.

"Выбирая спутника на всю жизнь, вы себя делаете или счастливыми, или несчастными. Так же, как и когда вы голосуете за какую-то политическую партию, вы можете сделать счастливой жизнь целого поколения или, наоборот, несчастной сделать жизнь целого поколения. И в том, и в другом случае не надо торопиться", — выразил свое мнение политик в 1993 году.

ЛДПР тогда победила на выборах, получив 22,92% голосов избирателей, ответивших на призыв Жириновского к "счастливой жизни". Партия получила 64 мест в парламенте, одно из которых занял политик. Подобный успех партии не удалось повторить ни в одном из следующих семи созывов Госдумы, но она всегда получала определенное количество мест.

Особые отношения у депутата Жириновского сложились с лидером Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадием Зюгановым. Противоборство политических сил регулярно находило выражение в жестких оценках лидера ЛДПР.

Директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин на XVII съезде КПРФ. 23 декабря 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Беспартийный, но идейный: КПРФ выдвинула Грудинина в президенты
Причиной громких разногласий между двумя партиями стал вопрос о перезахоронении тела основателя советского государства Владимира Ленина. Жириновский и другие представители его партии регулярно выступали за такой шаг, а коммунисты последовательно отстаивали сохранение тела в нынешнем состоянии. В 2012 году Жириновский предложил зарезервировать в Мавзолее Ленина на Красной площади место для лидера Компартии и выразил готовность присоединиться к нему там.

"Я предлагаю, чтобы они больше не волновались, пообещать Геннадию Андреевичу (Зюганову), что мы его положим в Мавзолей, рядом с Лениным. То есть мы злим коммунистов, что уберем Мавзолей и Ленина. Мы оставим Мавзолей и Ленина. И там будет второе место для Зюганова. И заранее написать на Мавзолее: "Ленин-Зюганов"… И мне оставьте третье место, я не возражаю", — заявил Жириновский в рамках обсуждения отчета о работе правительства.

Несмотря на постоянную борьбу в зале пленарных заседаний и политические разногласия, политики не высказывают резких оценок политических действий друг друга при личном взаимодействии. Жириновский каждый год поздравляет Зюганова с днем рождения, а в 2009 году на 65-летие подарил лидеру КПРФ букет красных роз.

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 декабря 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции политической партии ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 декабря 2017

Творческая личность

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступает на съезде партии ЛДПР. 20 декабря 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Выборная кампания 2018 года будет жесткой и интересной, заявил Жириновский
В 2014 году на совместном заседании Госсовета по культуре и искусству при президенте РФ Жириновский поделился своим взглядом на развитие творческого потенциала в России.

"Достоевский почему стал великим писателем? 10 лет каторги. Какой вывод я делаю? Надо сажать. Если будут сидеть три, четыре, пять лет, появится Достоевский, появится, значит, у нас Чайковский. Маяковского требует страна… Ни одного нет поэта. Историю искусств или культур вырабатывает или тюрьма, или сексуальные меньшинства", — выразил свое мнение политик.

Для того, что реализовать свой творческий потенциал, Жириновскому не пришлось прибегать к такому опыту, и он создал не одно литературное произведение. Одним из самых запоминающихся трудов стала книга политика "Мой отец", в которой использованы воспоминания его родственников, сослуживцев и журналистов и рассказывается, в том числе, о ранних годах и юношестве лидера российских либерал-демократов.

Жириновский попробовал себя и на музыкальной стезе. Политик исполнял популярные российские песни на различных концертах, в том числе новогодних. В первом сезоне музыкального проекта "Две звезды" политик выступал в дуэте с рэпером Серегой. На шоу пара исполнила такие известные песни, как "Мурка" и "Владимирский централ", а также ряд других музыкальных произведений.

Прозрачность выборов президента России: контроль на каждом этапе
© Инфографика
Прозрачность выборов президента России: контроль на каждом этапе

По стопам отца

Логотип избирательной кампании президентских выборов 2018 года. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
"Интрига есть". Аналитик о начале избирательной кампании в России
О личной жизни Жириновского известно не так много. В 2013 году в передаче "Центральное телевидение" лидер ЛДПР рассказал о разводе с Галиной Лебедевой, своей единственной женой.

"Я развелся 36 лет назад… 36 лет назад это было. Но я однолюб, я не вступал ни в какой (другой) брак и с женой поддерживаю отношения", — рассказал ведущему Жириновский. В декларациях об имуществе за 2016 год политик не сообщил о том, что у него имеется супруга, и не указывал информацию о ее благосостоянии.

Сын Жириновского и Лебедевой Игорь пошел по стопам отца. Игорь Лебедев, также получивший образование юриста, занимает должность вице-спикера Госдумы от ЛДПР и принимает активное участие в жизни фракции. Он также увлечен спортом и является членом исполкома Российского футбольного союза (РФС).

В 2016 году в интервью РИА Новости, опубликованном перед парламентскими выборами в шестой созыв Госдумы, Игорь Лебедев заявил, что вопрос о возможной смене лидера ЛДПР не обсуждается.

"Давайте не будем обманывать: этот вопрос не стоит на повестке дня в нашей партии… И в следующем созыве, и в последующем созыве этот вопрос не стоит. Уже и на пенсию его отправляли, и в Совет Федерации. Нет такого вопроса в нашей партии", — отметил тогда Лебедев.

Президентские выборы
© Инфографика
Календарь избирательной кампании президента России
ВЫБОРЫ 2018: подпишитесь на нашу ежедневную новостную рассылку — будет интересно
На указанный email отправлено письмо для подтверждения подписки
Подписаться
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня» © 2017 МИА «Россия сегодня»
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена