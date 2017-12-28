Центризбиркому предложили ограничить доступ к веб-трансляциям с выборов

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президентский совет по правам человека передал в ЦИК России предложение общественников ограничить доступ к веб-трансляциям с избирательных участков на выборах президента, чтобы данные не утекли за рубеж.

"Соответствующее письмо совет направил на имя председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой", — сообщает сайт СПЧ в четверг.

Переданный пакет документов содержит два обращения Российского общественного института избирательного права (РОИИП), возглавляемого членом СПЧ Игорем Борисовым. Они касаются организации избирательного процесса в России, "в частности вопроса о транспарентности деятельности миссии БДИПЧ ОБСЕ, а также об использовании видеотрафика с избирательных участков иностранными гражданами, организациями и ведомствами", поясняют в СПЧ.

Борисов ранее, в ходе традиционной встречи членов совета с президентом Владимиром Путиным, затронул эти проблемы; соответствующие материалы, основанные на исследованиях и обращениях организаций, которые занимаются наблюдением на выборах, тогда также были переданы главе государства.

"В переданных президенту Российской Федерации обращениях мы просим оказать содействие по созданию межведомственных рабочих групп по указанной проблематике, в состав которых должны войти представители ЦИК России, МИД РФ, Минкомсвязи, Роскомнадзора, Ростелекома и СПЧ. Озвученные темы имеют особую актуальность перед предстоящими выборами президента Российской Федерации", — цитирует сайт СПЧ слова Борисова.

Общественники в своих обращениях акцентируют внимание на то, что "иностранные граждане, в том числе международные наблюдатели, пытаются влиять на ход электоральных процессов в Российской Федерации". Например, указывают они, БДИПЧ ОБСЕ в общем доступе публикует свои заявления и доклады до официального подведения итогов голосования, а в приводимых данных ссылается зачастую на анонимные источники — нельзя ни проверить их, ни принять меры по устранению проблем.

"Беспокойство общественников вызывает и угроза утечки персональных данных российских граждан за рубеж. В этой связи в обращении предлагается рассмотреть вопрос об ограничении доступа и передачи данных видеотрансляций. Так, по сведениям специалистов в единый день голосования 10 сентября 2017 года веб-трансляцию с избирательных участков смотрели более 9,5 миллионов человек, 10% которых составляли запросы с IP-адресов иностранных государств", — говорится в сообщении.