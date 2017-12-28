Выборы 2018

Центризбиркому предложили ограничить доступ к веб-трансляциям с выборов

21:2528.12.2017
Новости
(обновлено: 21:37 28.12.2017)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЗаседание Центральной избирательной комиссии России. Архивное фотоЗаседание Центральной избирательной комиссии России. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президентский совет по правам человека передал в ЦИК России предложение общественников ограничить доступ к веб-трансляциям с избирательных участков на выборах президента, чтобы данные не утекли за рубеж.

Элла Памфилова на заседании ЦИК РФ. Архивное фото
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"Соответствующее письмо совет направил на имя председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой", — сообщает сайт СПЧ в четверг.

Переданный пакет документов содержит два обращения Российского общественного института избирательного права (РОИИП), возглавляемого членом СПЧ Игорем Борисовым. Они касаются организации избирательного процесса в России, "в частности вопроса о транспарентности деятельности миссии БДИПЧ ОБСЕ, а также об использовании видеотрафика с избирательных участков иностранными гражданами, организациями и ведомствами", поясняют в СПЧ.

Борисов ранее, в ходе традиционной встречи членов совета с президентом Владимиром Путиным, затронул эти проблемы; соответствующие материалы, основанные на исследованиях и обращениях организаций, которые занимаются наблюдением на выборах, тогда также были переданы главе государства.

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"В переданных президенту Российской Федерации обращениях мы просим оказать содействие по созданию межведомственных рабочих групп по указанной проблематике, в состав которых должны войти представители ЦИК России, МИД РФ, Минкомсвязи, Роскомнадзора, Ростелекома и СПЧ. Озвученные темы имеют особую актуальность перед предстоящими выборами президента Российской Федерации", — цитирует сайт СПЧ слова Борисова.

Общественники в своих обращениях акцентируют внимание на то, что "иностранные граждане, в том числе международные наблюдатели, пытаются влиять на ход электоральных процессов в Российской Федерации". Например, указывают они, БДИПЧ ОБСЕ в общем доступе публикует свои заявления и доклады до официального подведения итогов голосования, а в приводимых данных ссылается зачастую на анонимные источники — нельзя ни проверить их, ни принять меры по устранению проблем.

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"Беспокойство общественников вызывает и угроза утечки персональных данных российских граждан за рубеж. В этой связи в обращении предлагается рассмотреть вопрос об ограничении доступа и передачи данных видеотрансляций. Так, по сведениям специалистов в единый день голосования 10 сентября 2017 года веб-трансляцию с избирательных участков смотрели более 9,5 миллионов человек, 10% которых составляли запросы с IP-адресов иностранных государств", — говорится в сообщении.

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