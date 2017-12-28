Более 1,8 миллиона россиян смогут проголосовать на выборах-2018 за рубежом

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Более 1,8 миллиона россиян, состоящих на консульском учете, смогут проголосовать на предстоящих выборах президента России в марте 2018 года на 360 с лишним зарубежных участках, число избирателей за пределами РФ может оказаться больше за счёт российских туристов и студентов, сообщил член ЦИК России Василий Лихачев.

"Количество лиц, состоящих на консульском учёте в российских загранучреждениях — из этих цифр мы будем исходить при подготовке соответствующей нормативной документации — 1 миллион 878 тысяч 654 человека. Для организации голосования российских избирателей за рубежом на выборах президента России планируется образовать более 360 избирательных участков", — сказал Лихачев на заседании ЦИК в четверг.

Вместе с тем, на 1 января следующего года будут уточненные данные по числу проживающих за рубежом россиян, состоящих на консульском учёте. "Это базовая цифра, к ней мы должны добавлять число людей, которые окажутся в это время за рубежом в качестве туристов, исследователей, студентов", — уточнил член ЦИК.

"Массив электората, с которым мы будем работать и интересы которого будем обеспечивать в рамках кампании 2018 года, охватывает более 145 зарубежных государств", — уточнил Лихачев.

В четверг ЦИК принял рекомендации по организации голосования на избирательных участках, образованных за пределами территории РФ. Согласно документу, голосование на зарубежных участках может быть организовано как непосредственно в день голосования 18 марта, так и досрочно по решению ЦИК России. Однако досрочное голосование, согласно закону, может начаться за рубежом не ранее чем за 15 дней до выборов, то есть не ранее 2 марта 2018 года.

Россияне, которые в день выборов президента России планируют находиться в служебной, деловой или туристической поездке за границей, при желании смогут отдать свой голос, воспользовавшись новым механизмом голосования без открепительных. Причём подать заявление для включения в список избирателей на зарубежном участке можно будет как в участковых или территориальных избиркомах в России, МФЦ или через портал госуслуг, так и в самих участковых комиссиях, образованных за рубежом.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.