ЦИК зарегистрировал уполномоченных партии, выдвинувшей Бакова в президенты

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. ЦИК России зарегистрировал уполномоченных представителей Монархической партии, выдвинувшей на выборы президента РФ своего основателя, миллиардера Антона Бакова, но он получил отказ в регистрации своих уполномоченных по финансовым вопросам, поэтому пока не сможет открыть избирательный счет и официально начать избирательную кампанию.

В субботу в Екатеринбурге состоялся партийный съезд, на котором делегаты утвердили кандидатуру основателя "Монархической партии" для участия в президентских выборах: "за" проголосовали все 45 делегатов съезда. Во вторник Баков представил в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты.

"Зарегистрировать уполномоченных представителей политической партии "Монархическая партия" — Байтальскую Ольгу Васильевну, Новоселова Алексея Юрьевича", — говорится в постановлении ЦИК России, принятом на заседании в четверг.

Однако ЦИК отказался регистрировать уполномоченных кандидата по финансовым вопросам, поскольку соответствующие документы были неправильно оформлены. Впрочем, у Бакова еще есть время устранить недочеты и зарегистрировать финансовых уполномоченных, чтобы он мог открыть избирательный счет и начать кампанию, указали в Центризбиркоме.

После открытия специального избирательного счета для кандидата начинается этап сбора подписей. Кандидатам от непарламентских партий, к числу которых относится и Монархическая партия, для регистрации нужно собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи. Подписные листы оплачиваются из средств избирательного фонда, поэтому приступить к сбору подписей кандидат может лишь после открытия счета.

Подписи избирателей и еще ряд документов, в частности, первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных активов, кандидат должен будет представить в ЦИК, после чего у ведомства есть 10 дней, чтобы проверить документы и вынести решение о регистрации уже непосредственно самого кандидата или мотивированное решение об отказе.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.