МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. ЦИК РФ будет обращаться в СК и прокуратуру в случае выявления "мертвых душ" в подписных листах кандидатов в президенты России, заявил перед заседанием комиссии в четверг зампред ЦИК Николай Булаев.

"Если мы обнаруживаем в подписных листах наличие людей, которые, к сожалению для их близких, умерли, давно на этом свете не живут, а продолжают числиться в списках неких подписантов у тех или иных кандидатов, то это будет абсолютным это основанием для обращения в СК и прокуратуру", — сказал Булаев.