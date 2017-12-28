Во ВЦИОМ допустили, что рейтинг Грудинина на выборах будет высоким

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ кандидатом в президенты, может рассчитывать на довольно высокий рейтинг в России, если сможет использовать возможность грядущей президентской кампании, считает генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Грудинин – это новичок на политической сцене. Его известность пока локальная, она ограничена Московской областью. Но если он использует возможности президентской кампании для того, чтобы донести информацию о себе любимом до 110 миллионов российских избирателей, то, я думаю, ему можно рассчитывать на довольно высокий рейтинг", — сказал Федоров в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1".

В субботу, 23 декабря КПРФ на съезде выдвинула беспартийного Грудинина кандидатом в президенты. Сам он подчеркнул, что полностью поддерживает идеологию коммунистов, идет на выборы с программой, разработанной компартией, и будет подчиняться избирательному штабу, который возглавит лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Как сообщил ранее член КПРФ Александр Ющенко, документы на выдвижение Грудинин планирует подать в ЦИК в четверг, 28 декабря.