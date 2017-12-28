ЦИК разрешил Путину начать президентскую кампанию

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Центризбирком разрешил Владимиру Путину, который будет участвовать в президентских выборах в 2018 году, начать кампанию и сбор подписей.
ЦИК сегодня зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки действующего лидера. Теперь он может открыть специальный счет для формирования избирательного фонда.
Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Накануне он подал документы в Центризбирком.
На этой неделе за его выдвижение проголосовала инициативная группа, в которую вошли более шестисот человек, включая действующих политиков, артистов и музыкантов, а также общественных деятелей.
Кандидата в президенты может выдвинуть партия на съезде. Самовыдвиженцу же нужно собрать инициативную группу, в которую войдут не менее пятисот человек. Затем претендент на пост главы государства приносит в ЦИК документы для выдвижения. Центризбирком проверит их в течение пяти дней и вынесет решение.
Потом ЦИК регистрирует группу избирателей и разрешает желающему баллотироваться открыть избирательный счет. Далее необходимо зарегистрироваться в качестве кандидата: для этого самовыдвиженец должен собрать не менее 300 тысяч подписей.
Подписные листы и еще ряд документов, в том числе первый финансовый отчет, нужно представить в ЦИК. У Центризбиркома есть десять дней, чтобы проверить бумаги и зарегистрировать кандидата либо дать мотивированный отказ.
Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.