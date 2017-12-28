Выборы 2018

ЦИК разрешил Путину начать президентскую кампанию

14:4428.12.2017
Новости
(обновлено: 16:20 28.12.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в ЦИК во время подачи документов для выдвижения кандидатом на предстоящих в 2018 году выборах президента РФПрезидент РФ Владимир Путин в ЦИК во время подачи документов для выдвижения кандидатом на предстоящих в 2018 году выборах президента РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Центризбирком разрешил Владимиру Путину, который будет участвовать в президентских выборах в 2018 году, начать кампанию и сбор подписей. 

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Матвиенко: Россия "дружно выдохнула", когда Путин решил идти на выборы

ЦИК сегодня зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки действующего лидера. Теперь он может открыть специальный счет для формирования избирательного фонда. 

Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Накануне он подал документы в Центризбирком. 

На этой неделе за его выдвижение проголосовала инициативная группа, в которую вошли более шестисот человек, включая действующих политиков, артистов и музыкантов, а также общественных деятелей.

ЦИК принял у Путина документы для участия в выборах президента
© РИА Новости
Владимир Путин подал документы в Центризбирком

Кандидата в президенты может выдвинуть партия на съезде. Самовыдвиженцу же нужно собрать инициативную группу, в которую войдут не менее пятисот человек. Затем претендент на пост главы государства приносит в ЦИК документы для выдвижения. Центризбирком проверит их в течение пяти дней и вынесет решение.

Потом ЦИК регистрирует группу избирателей и разрешает желающему баллотироваться открыть избирательный счет. Далее необходимо зарегистрироваться в качестве кандидата: для этого самовыдвиженец должен собрать не менее 300 тысяч подписей.

Подписные листы и еще ряд документов, в том числе первый финансовый отчет, нужно представить в ЦИК. У Центризбиркома есть десять дней, чтобы проверить бумаги и зарегистрировать кандидата либо дать мотивированный отказ.

Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

Рейтинг Владимира Путина в 2012-2017 годах
© РИА Новости, Инфографика
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Рейтинг президента России в 2012-2017 годах
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