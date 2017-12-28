ЦИК разрешил кандидату Худякову формировать фонд своей кампании

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Центризбирком в четверг зарегистрировал уполномоченных представителей партии "Честно", от которой на выборы президента РФ в 2018 году идет экс-депутат Госдумы Роман Худяков, и разрешил кандидату открыть специальный избирательный счет для формирования фонда кампании, после чего он сможет начать сбор подписей избирателей в свою поддержку.

Ранее предвыборный съезд партии "Честно (Человек. Справедливость. Ответственность)" утвердил кандидатуру Худякова для выдвижения кандидатом в президенты, после чего экс-парламентарий представил в ЦИК необходимые документы.

ЦИК в четверг зарегистрировал уполномоченных партии "Честно" в составе 23 человек, а также уполномоченных кандидата по финансовым вопросам.

"Разрешить кандидату на должность президента РФ Роману Ивановичу Худякову открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда в дополнительном офисе ПАО Сбербанк", — указано в постановлении, принятом на заседании ЦИК.

После открытия специального избирательного счета для кандидата начинается этап сбора подписей. Кандидатам от непарламентских партий, к числу которых относится и партия "Честно", для регистрации нужно собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи. Подписные листы оплачиваются из средств избирательного фонда, поэтому приступить к сбору подписей можно лишь после открытия специального счета.

Подписи избирателей и еще ряд документов, в том числе первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных активов, кандидат должен будет представить в ЦИК, после чего у ведомства есть десять дней, чтобы проверить документы и решить вопрос о регистрации уже непосредственно самого кандидата.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.