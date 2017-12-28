Россияне рассказали, о чем попросили бы Деда Мороза

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Взрослые россияне наиболее охотно попросили бы у Деда Мороза здоровья, счастья, а также денег, свидетельствуют результаты опроса исследовательского холдинга "Ромир", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Ромир" в рамках декабрьского опроса россиян предложил респондентам вспомнить детство и заказать Деду Морозу долгожданные подарки и попросить исполнить желания. В опросе приняли участие две тысячи респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах. Общая сумма ответов превышает 100%, так как допускалось несколько вариантов ответа.
Оказалось, что наиболее популярные желания взрослых россиян касаются здоровья (63%), счастья (27%) и денег (17%). Причем о здоровье для себя и близких чаще всего просили люди старше 45 лет. При этом счастья хотели граждане всех возрастов без исключения. Пожелание заработать много денег в следующем году чаще звучало от молодых респондентов в возрасте 18-34 лет.
"Еще по 8% россиян пожелали бы для себя в качестве подарка путешествие, новую квартиру или дом и встретить Новый год в кругу семьи за праздничным столом. Для 6% наших соотечественников желанным подарком от Деда Мороза могла бы стать новая машина. И по 2% опрошенных написали бы романтично-семейные пожелания — встретить настоящую любовь, жениться или выйти замуж, родить ребенка", — пишут авторы исследования.
Также 2% просят Деда Мороза организовать им нерабочую новогоднюю ночь. Еще 2% хотели бы новый смартфон, по 1% — новый компьютер и новое украшение.
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