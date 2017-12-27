ЦИК планирует в четверг вынести решение по документам на выдвижение Путина

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Российский Центризбирком планирует в четверг вынести решение по итогам проверки документов, представленных президентом Владимиром Путиным и еще четырьмя кандидатами для выдвижения на президентских выборах 2018 года, следует из проекта повестки заседания.

Путин идет на выборы как самовыдвиженец. 26 декабря инициативная группа избирателей, в которую вошли более 600 человек, проголосовала за его выдвижение на выборах. В среду Путин лично представил в Центризбирком документы для выдвижения кандидатом в президенты, ЦИК принял их к рассмотрению. В пресс-службе избиркома пояснили, что эти документы проверят максимум в течение пяти дней через 12 ведомств, как и документы других кандидатов.

В проекте, опубликованном на сайте ЦИК в среду вечером, значится пункт "о рассмотрении вопроса о регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, и ее уполномоченных представителей".

Также ЦИК рассмотрит вопрос об открытии специального избирательного счета Путина как кандидата на должность президента и о регистрации его уполномоченных представителей по финансовым вопросам, следует из проекта.

Аналогичные вопросы ЦИК завтра рассмотрит в отношении лидера общественного движения "Возрождение" Александра Чухлебова, который также идет как самовыдвиженец. Необходимый пакет документов он подал в комиссию во вторник.

Также ЦИК, как ожидается, вынесет решения по трем партийным кандидатам, подавшим в минувшие несколько дней документы для выдвижения. Это председатель Партии социальных реформ Станислав Полищук, миллиардер Антон Баков, который идет на выборы от созданной им Монархической партии, и экс-депутат Госдумы от ЛДПР Роман Худяков – он баллотируется от партии "Честно (Человек. Справедливость. Ответственность)".

В отношении всех трех в повестке значатся аналогичные пункты – "о рассмотрении вопроса о регистрации уполномоченных представителей политической партии", выдвинувшей кандидата, "о рассмотрении вопроса о регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата на должность президента" и "о рассмотрении вопроса об открытии специального избирательного счета кандидата".