В ЦИК повторно подали документы для выдвижения Лисицыной в президенты

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Партия "Российский общенародный трудовой фронт" (РОТ Фронт) после проведения повторного съезда вновь подала в Центризбирком документы для выдвижения машиниста башенного крана Натальи Лисицыной кандидатом в президенты России.
Ранее ЦИК принял решение об отказе в регистрации уполномоченных представителей этой партии из-за процедурных нарушений, при этом уточнялось, что у партии есть возможность исправить их и повторно подать документы.
РОТ Фронт 21 декабря провел в Санкт-Петербурге съезд, на котором принял решение о выдвижении кандидатом в президенты РФ крановщицы металлургического завода "Петросталь" Натальи Лисицыной. В минувшую субботу документы для ее выдвижения были представлены в ЦИК.
Рассмотрев их, Центризбирком принял решение об отказе в регистрации уполномоченных представителей партии, которая необходима для дальнейшего участия кандидата в избирательной кампании.
Одним из оснований для отказа стало нарушение предусмотренных законом сроков уведомления о проведении съезда. Кроме того, кандидат от партии не представила в ЦИК сведения о расходах — отсутствие этих документов также является основанием для отказа в регистрации уполномоченных партии.
При этом Центризбирком указал, что "РОТ Фронт" может исправить ситуацию: для этого необходимо вновь созвать съезд, в установленные сроки уведомив ЦИК о его проведении. На подачу документов для выдвижения кандидата у партии есть время до 12 января включительно.
Пакет документов, представляемых в ЦИК кандидатом от партии на этапе выдвижения, должен содержать решение съезда, заявление о согласии баллотироваться, документы, подтверждающие биографические данные, а также сведения о доходах и расходах, вкладах и ценных бумагах. После приема этих документов у Центризбиркома есть пять дней, чтобы рассмотреть их и принять решение относительно регистрации уполномоченных представителей партии и уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам.
Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
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