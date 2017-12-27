Выборы 2018

ЦИК получил документы Жириновского для регистрации кандидатом в президенты

18:3627.12.2017
Новости
(обновлено: 20:12 27.12.2017)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский. Декабрь 2017Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Декабрь 2017
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Документы для регистрации лидера ЛДПР Владимира Жириновского кандидатом на предстоящих выборах президента России поступили в Центризбирком, сообщили в пресс-службе ЦИК.

В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В преддверии выборов: кандидаты несут документы в ЦИК

Жириновский таким образом первым успешно завершил подготовку документов, и ЦИК уже может перейти к принятию решения о его непосредственной регистрации кандидатом в президенты.

"В ЦИК поступили документы от представителя ЛДПР", — ответили журналистам в пресс-службе ведомства на вопрос, представлены ли уже Жириновским документы для регистрации.

Лидер ЛДПР в минувший четверг первым из претендентов на президентский пост подал в ЦИК документы для выдвижения. Центризбирком рассмотрел их и уже на следующий день зарегистрировал уполномоченных представителей партии и разрешил кандидату открыть избирательный счёт и приступить к формированию избирательного фонда кампании.

Кандидаты в президенты на этапе регистрации приносят в ЦИК подписи избирателей в свою поддержку, документ об открытии избирательного счета и уведомление об отсутствии зарубежных активов. Кандидаты от парламентских партий, к числу которых относится ЛДПР, освобождены от сбора подписей.

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский во время пленарного заседания Государственной Думы РФ. 19 мая 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Жириновский считает, что США постараются испортить выборы в России

После приема этих документов у Центризбиркома есть десять дней, чтобы проверить их и вынести решение о регистрации уже непосредственно самого кандидата или мотивированное решение об отказе. Кандидаты, успешно прошедшие этап выдвижения, смогут подать документы для регистрации уже начиная со среды, 27 декабря, но не позднее 18.00 по московскому времени 31 января, в этот день ЦИК завершит прием.

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

Президентские выборы
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Календарь избирательной кампании президента России

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