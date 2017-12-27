Команда Титова не считает Собчак соперником в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости. Предпочтения крымчан, готовых поддержать на президентских выборах бизнес-омбудсмена Бориса Титова, не пересекаются с теми, кто намерен голосовать за Ксению Собчак, сказал журналистам в среду глава избирательного штаба Титова в Крыму Константин Репич.
Крымский предвыборный штаб Титова открылся в среду в Симферополе. Его возглавил Репич — крымский бизнесмен и руководитель регионального отделения Партия роста Титова.
"Я думаю, нет (не пересекается). Наш избиратель – думающий избиратель, это люди дела и инициативы", — ответил Репич на вопрос журналистов, пересекаются ли предпочтения крымчан, поддерживающих Титова и Собчак.
Сбор подписей в Крыму в поддержку Титова пройдет до 15 января, сказал Репич.
Основной задачей партии в Крыму он назвал обнародование экономической программы. Основные ее пункты — поддержка малого и среднего бизнеса, снижение давления на бизнес и кредитного бремени, поддержка доступной ипотеки. Поддержку Титова партия видит в предпринимательской среде.
Ранее Титов в интервью РИА Новости заявил, что идет на выборы с позицией, что Крым — это российская территория и это абсолютно не подлежит никакой дискуссии.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Выборы президента России пройдут в Крыму и Севастополе впервые после того, как они стали регионами России в 2014 году.
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