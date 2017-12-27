Команда Собчак начала сбор подписей в ее поддержку на выборах президента

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Команда кандидата в президенты России Ксении Собчак сообщила, что начала сбор подписей в ее поддержку.
Собчак, позиционирующая себя как кандидата "против всех", идет на выборы от "Гражданской инициативы" экс-министра экономики России Андрея Нечаева. Центризбирком во вторник дал ей разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда, после открытия этого счета Собчак сможет начать сбор подписей избирателей в свою поддержку.
"Мы начинаем сбор подписей в поддержку Ксении Собчак. Если вам исполнилось 18 лет, и у вас есть паспорт РФ с регистрацией, приходите в любой из более 50 штабов по всей стране вне зависимости от того, где вы прописаны", — говорится на предвыборной странице Собчак Вконтакте.
Выдвиженцам непарламентских партий, к числу которых относится "Гражданская инициатива", для регистрации кандидата в президенты предстоит собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи. Подписные листы оплачиваются из средств избирательного фонда, поэтому приступить к сбору подписей кандидат может лишь после открытия избирательного счета.
Подписные листы и еще ряд документов кандидат должен будет представить в ЦИК на этапе регистрации. После этого у Центризбиркома есть десять дней, чтобы проверить документы и вынести решение о регистрации кандидата в президенты или мотивированное решение об отказе. Документы на регистрацию кандидаты смогут подавать со среды, 27 декабря.
Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
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