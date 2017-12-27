Москва считает реакцию ЕС на решение ЦИК по Навальному необоснованной

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В Москве считают необоснованной реакцию Брюсселя на отказ Алексею Навальному в регистрации на выборах президента России, заявил РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

В Евросоюзе ранее заявили, что сомневаются в демократичности предстоящих в 2018 году выборов президента РФ после отказа в регистрации Навального из-за неснятой судимости.

Келин отметил, что ЕС ссылается на решение ЕСПЧ по приговору 2013 года, однако в феврале 2017 суд в Кирове повторно признал Навального по делу о хищении. "Так что это выборочное прочтение со стороны ЕС реальной ситуации. Поэтому реакция Брюсселя необоснованна", — сказал дипломат.

Согласно закону "О выборах президента Российской Федерации", осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости. Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании "Кировлес".

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.