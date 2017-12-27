Захарова прокомментировала реакцию Госдепа на решение ЦИК по Навальному

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала реакцию Госдепа США на решение Центризбиркома вмешательством во внутренние дела государства и процесс выборов.

Центризбирком в понедельник отказал Алексею Навальному в регистрации инициативной группы в поддержку его самовыдвижения на выборах президента России в марте 2018 года из-за неснятой судимости. Пресс-секретарь избирательной кампании Руслан Шаведдинов заявил РИА Новости, что Навальный намерен обжаловать через суд решение ЦИК.

Захарова на своей странице на Facebook сообщила, что представитель американского внешнеполитического ведомства Клэй Ноэл заявил об обеспокоенности в связи с применением строгих мер со стороны правительства по отношению к "независимым голосам".

"Это заявление Госдепа, которое, уверена, не станет единичным — прямое вмешательство как в процесс выборов, так и внутренние дела государства", — написала она.

После отказа Навальному ряд российских сенаторов предупредили, что решение ЦИК будет использовано Западом как повод для критики в адрес российских выборов.

Согласно Закону "О выборах президента Российской Федерации", осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости. Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании "Кировлес".