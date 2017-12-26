Саргсян пожелал Путину удачи на выборах

НОВО-ОГАРЕВО, 26 дек — РИА Новости. Президент Армении Серж Саргсян пожелал главе РФ Владимиру Путину удачи на выборах в следующем году, хотя, по его словам, в успехе сомнений нет.

"Это очень хороший повод отметить на самом деле стабилизирующую роль, объединяющую России. В этом году положительные тенденции в экономическом плане в России очень положительно повлияли на положение дел и у нас. Мы все взаимосвязаны", — сказал Саргсян в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ.

"Мы желаем вам (Путину) удачи в следующем году. Ни у кого нет сомнений в успехе. Хочу, чтобы все удачно сложилось на благо российского народа и во благо нашей дружбе", — добавил он.