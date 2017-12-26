Музей Победы примет активное участие в работе группы по выдвижению Путина

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Музей Победы будет принимать активное участие в деятельности инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом на выборах в 2018 году, поскольку под его руководством страна может одержать еще немало побед во всех сферах жизни, сообщил РИА Новости директор музея Александр Школьник.
Инициативная группа избирателей, сформированная во вторник на официальном собрании, проголосовала за выдвижение действующего президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства в 2018 году.
В группу вошли более 600 человек, среди них действующие российские политики — сенаторы и депутаты, а также артисты и музыканты, общественные деятели.
"Все вопросы будет решать инициативной группа. Музей Победы будет активно содействовать деятельности инициативной группы", — сказал Школьник.
Он подчеркнул, что для Музея Победы как одной из главных патриотических площадок страны, очень важно, чтобы главой государства был такой человек, как Путин.
"Наш президент всегда уделяет беспрецедентное внимание вопросам сохранения исторической правды и патриотического воспитания молодежи. Я уверен, что под его руководством будет одержано еще немало побед во всех сферах жизни. Именно поэтому я вошел в эту группу", — подчеркнул собеседник агентства.
Путин на ежегодной пресс-конференции в середине декабря заявил, что пойдет на выборы-2018 как самовыдвиженец, но рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций. Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
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