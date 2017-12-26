Документы на выдвижение Путина передадут в ЦИК в ближайшие дни

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Документы для выдвижения Владимира Путина на выборах президента практически готовы, их передадут в Центризбирком завтра или послезавтра, заявил РИА Новости первый зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов.

"Я знаю, активно работали нотариусы сегодня, поэтому я не думаю, что есть какие-то технические сложности по подготовке документов, и есть ощущение, что они будут готовы сегодня вечером", — сказал Емельянов.

На вопрос о дате подачи документов в ЦИК депутат ответил, что их точно передадут на этой неделе. "Весь вопрос — завтра или послезавтра", — уточнил он.

Уполномоченный по подготовке документов Андрей Тихомиров, со своей стороны, сообщил, что документы будут готовы к утру.

Путин решил идти на выборы как самовыдвиженец. Согласно процедуре, ему сперва надо было собрать инициативную группу. Такая группа, в которую вошли более 600 человек, уже провела официальное собрание и поддержала выдвижение главы государства на новый срок. Теперь документы должны быть представлены в ЦИК, и в случае его положительного решения кандидат получит право на открытие специального предвыборного счета и сможет начать собирать подписи. Всего нужно собрать не менее 300 тысяч подписей, причем в каждом регионе — не менее 7,5 тысячи.