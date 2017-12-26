Принято единогласно: инициативная группа проголосовала за выдвижение Путина

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами кабинета министров в Доме правительства РФ. 26 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами кабинета министров в Доме правительства РФ. 26 декабря 2017

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Инициативная группа избирателей, сформированная во вторник на официальном собрании, проголосовала за выдвижение действующего президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства в 2018 году.

В группу вошли более 600 человек, среди них действующие российские политики — сенаторы и депутаты, а также артисты и музыканты, общественные деятели.

Путин на ежегодной пресс-конференции в середине декабря заявил, что пойдет на выборы-2018 как самовыдвиженец, но рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций. Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

Кандидат в президенты может быть выдвинут партией или участвовать в выборах в порядке самовыдвижения. Партия выдвигает кандидата на своем съезде, а самовыдвиженцу необходимо будет собрать инициативную группу из 500 человек. Самовыдвиженец должен будет собрать 300 тысяч подписей избирателей в поддержку выдвижения, причем на каждый регион должно приходиться не более 7,5 тысячи подписей.

Инициативная группа

Инициаторами создания группы по выдвижению Путина выступили сопредседатель центрального штаба ОНФ Станислав Говорухин и руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова. О решении создать группу по выдвижению Путина кандидатом в президенты стало известно 19 декабря. Уже тогда в ее состав вошли ректор МГУ Виктор Садовничий, а также глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, и. о. секретаря генсовета "Единой России" Андрей Турчак, врач Лео Бокерия, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие.

Первым вопросом официального собрания во вторник стало формирование самой группы избирателей в поддержку Путина.

"На сегодняшний день завершилась регистрация нашей группы. В зале находится 668 человек", — сказала руководитель центра одаренных детей "Сириус" Елена Шмелева.

Председателем инициативной группы была избрана Шмелева, секретарем — руководитель организации "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

В группу также вошли артист Михаил Боярский, депутат Владислав Третьяк, артист и худрук Малого театра Юрий Соломин, певица Полина Гагарина, сенатор Светлана Журова, Артур Чилингаров, сенатор Алексей Пушков, артист Иосиф Кобзон, певица Валерия, пианист Денис Мацуев, депутат Николай Валуев, модельер Валентин Юдашкин.

Ранее источник РИА Новости в Совфеде РФ в числе сенаторов, которые войдут в состав инициативной группы, называл главу международного комета СФ Константина Косачева, по обороне — Виктора Бондарева, по соцполитике — Валерия Рязанского, по регламенту — Андрея Кутепова, по бюджету — Сергея Рябухина, по экономполитике — Дмитрия Мезенецева, по аграрной политике — Михаила Щетинина. Позднее член группы, сенатор Виктор Озеров подтвердил РИА Новости, что целый ряд сенаторов войдут в состав группы.

Кроме того, накануне лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что он и ещё около десяти членов партии, которая приняла решение не выдвигать своего кандидата, а поддержать Путина, войдут в инициативную группу.

Принято единогласно

После формирования инициативной группы на голосование было поставлено собственно выдвижение действующего главы государства. Во время собрания группы выступили несколько делегатов, которые призвали поддержать выдвижение действующего президента и объяснили, почему доверяют именно ему.

"Предлагаю принять решение. Ставлю вопрос на голосование…. Решение принято единогласно", — озвучила результаты голосования Елена Шмелева, возглавившая инициативную группу.

Она поблагодарила всех делегатов, которые собрались для официального выдвижения Владимира Путина в президенты.

Кто понесет документы

Что касается подачи документов в ЦИК для выдвижения кандидатом на выборах, в Кремле не исключают, что президент РФ Владимир Путин может сделать это лично.

"Да, мы это не исключаем", — сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин лично подать в ЦИК документы, необходимые для его выдвижения в качестве кандидата в президенты РФ.

Песков не уточнил, в какой день это может произойти.

Подача документов в ЦИК на выдвижение осуществляется всеми кандидатами на равных основаниях. Закон предусматривает, что каждый кандидат представляет документы лично, хотя есть несколько случаев-оговорок, касающихся, например, болезни.