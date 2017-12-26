Лидер СДПР Рамазанов подал в ЦИК документы для выдвижения в президенты

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Лидер "Социал-демократической партии России" Сираждин Рамазанов подал в ЦИК РФ документы для выдвижения на выборах президента России в марте 2018 года кандидатом от своей партии, передаёт корреспондент РИА Новости.

Пакет документов, представляемых в ЦИК кандидатом от партии, должен содержать решение партийного съезда о его выдвижении, заявление о согласии баллотироваться, документы, подтверждающие биографические данные, а также сведения о доходах и расходах, вкладах и ценных бумагах.

Кандидату от непарламентской партии на этапе регистрации предстоит собирать подписи избирателей в свою поддержку. Партийным кандидатам нужно собрать не менее 100 тысяч подписей, при этом на один регион должно приходиться не более 2,5 тысячи подписей.

Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.