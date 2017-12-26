Титов пригласил в Партию роста эсеров, разочарованных решением по выборам

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Председатель Партии роста, уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов, намеренный баллотироваться на выборах президента России в 2018 году, пригласил членов "Справедливой России", разочарованных решением партии по предстоящей выборной кампании, вступить в Партию роста.

"Справедливая Россия" на съезде в прошедший понедельник поддержала выдвижение действующего главы государства Владимира Путина.

"Справедливая Россия" официально отказалась от борьбы в пользу Путина. Забит последний гвоздь в гроб "искусственной партии", которая хотела стать левым демократическим центром, а стала откровенно провластной и никакой. Многие разочаровавшиеся в "Справедливой России" могут стать членами Партии роста. Приглашаю", — написал Титов во вторник на своей странице в Facebook.

ЦИК России в понедельник проверил документы на выдвижение Титова в президенты РФ и дал самому кандидату разрешение на открытие специального избирательного счета, теперь он может формировать фонд кампании и собирать подписи в свою поддержку.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.