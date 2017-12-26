В поддержку выдвижения Путина сформировали группу избирателей

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Группа избирателей в поддержку выдвижения действующего президента РФ Владимира Путина сформирована во вторник на официальном собрании, передаёт корреспондент РИА Новости.

"На сегодняшний день завершилась регистрация нашей группы. В зале находится 668 человек", — сказала руководитель центра одаренных детей "Сириус" Елена Шмелева.

Председателем инициативной группы была избрана Шмелева, секретарем — руководитель организации "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

Затем инициативная группа проголосовала за создание группы избирателей в поддержку выдвижения Путина.

"Теперь первый вопрос — голосование по образованию группы избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина… Принято единогласно", — озвучила результаты голосования Шмелева.

В группу также вошли артист Михаил Боярский, депутат Владислав Третьяк, артист и худрук Малого театра Юрий Соломин, певица Полина Гагарина, сенатор Светлана Журова, Артур Чилингаров, сенатор Алексей Пушков, артист Иосиф Кобзон, певица Валерия, пианист Денис Мацуев, депутат Николай Валуев, модельер Валентин Юдашкин.