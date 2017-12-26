ЦИК не ответил на вопрос, смогут ли россияне голосовать на Украине

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что у неё пока нет ответа на вопрос о том, как смогут голосовать в ходе предстоящих выборов президента России граждане, проживающие на Украине.

"Не могу вам сейчас ответить на этот вопрос, поскольку это зависит не от меня и даже не от нашего МИД. Я не знаю, кто сейчас может ответить определенно по этому или другим аспектам относительно той ситуации, которая сложилась на Украине. У меня нет ответа", — сказала Памфилова журналистам на вопрос, есть ли сейчас понимание, как смогут проголосовать россияне, проживающие на Украине.

Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.