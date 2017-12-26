Избирательный фонд Собчак начнут наполнять со среды, заявил представитель

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Избирательный фонд в поддержку кандидата на выборах президента России от партии "Гражданская инициатива" Ксении Собчак начнут наполнять со среды, юристы кандидата выехали открывать счет, сообщила РИА Новости официальный представитель Собчак Ксения Чудинова.

Собчак, позиционирующая себя как кандидата "против всех", идет на выборы от "Гражданской инициативы" экс-министра экономики России Андрея Нечаева. Центризбирком во вторник дал ей разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда, после открытия этого счета Собчак сможет начать сбор подписей избирателей в свою поддержку.

"Избирательный счет наши юристы летят открывать прямо сейчас… будет у нас с завтрашнего дня", — сказала Чудинова РИА Новости во вторник.

Выдвиженцам непарламентских партий, к числу которых относится "Гражданская инициатива", для регистрации кандидатом в президенты предстоит собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысяч. Подписные листы оплачиваются из средств избирательного фонда, поэтому приступить к сбору подписей кандидат может лишь после открытия избирательного счета.

Подписные листы и еще ряд документов кандидат должен будет представить в ЦИК на этапе регистрации. После этого у Центризбиркома есть десять дней, чтобы проверить документы и вынести решение о регистрации кандидата в президенты или мотивированное решение об отказе. Документы на регистрацию кандидаты смогут подавать со среды, 27 декабря.

Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.