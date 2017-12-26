Памфилова заявила о невозможности пригласить наблюдателей от Украины

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что было бы лукавством сейчас направлять приглашение на предстоящие в 2018 году выборы президента РФ украинскому Центризбиркому, уровень отношений в данной ситуации не позволяет странам обмениваться наблюдателями

Она отметила, что ЦИК направлял приглашения на недавнюю международную конференцию об электоральных тенденциях, которая состоялась в Москве, в том числе, украинским коллегам, но ответа не получил.

"Вы сами понимаете, это было бы лукавство, совершенно бессмысленно сейчас направлять приглашения на выборы на Украину. Это нереально", — сказала Памфилова журналистам в ответ на вопрос, направит ли российский ЦИК приглашение наблюдать за выборами Центризбиркому Украины.

"В данном случае я не хочу ни лукавить, ни высказывать какие-то нереальные возможности. Нет. Уровень отношений наших стран в данной ситуации пока не позволяет нам обмениваться наблюдателями", — подчеркнула она.

Глава ЦИК заметила, что ведомство предпринимало все усилия, чтобы во время прежних избирательных кампаний хотя бы у граждан России, проживающих на Украине, была возможность там проголосовать. "И то — вы знаете — насколько сложно было, как этому препятствовали", — уточнила Памфилова.

Говоря о приглашении избиркома США, она напомнила, что в ходе прошлогодней думской кампании ЦИК направлял приглашения в США на эти выборы. "Но там такая структура (избирательной системы), что сложно понять, кто может приехать. Поэтому мы направляли в несколько адресов, но реакции не было никакой", — отметила Памфилова.