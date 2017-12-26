Ксения Собчак во время подачи документов в ЦИК России по выдвижению кандидатом на президентских выборах

Ксения Собчак во время подачи документов в ЦИК России по выдвижению кандидатом на президентских выборах

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Центризбирком разрешил телеведущей Ксении Собчак открыть специальный счет для формирования избирательного фонда, дав зеленый свет ее официальной предвыборной кампании.

После открытия счета она сможет начать сбор подписей избирателей в свою поддержку. Кроме того, ЦИК зарегистрировал троих уполномоченных представителей партии "Гражданская инициатива", а также уполномоченного самой Собчак по финансовым вопросам.

Собчак, позиционирующая себя как кандидата "против всех", идет на выборы от "Гражданской инициативы" экс-министра экономики Андрея Нечаева. В понедельник телеведущая подала в Центризбирком соответствующие документы.

Выдвиженцам непарламентских партий, к числу которых относится "Гражданская инициатива", для регистрации кандидатом в президенты предстоит собрать не менее ста тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи. Подписные листы оплачиваются из средств избирательного фонда, поэтому приступить к сбору подписей кандидат может лишь после открытия избирательного счета.

Подписные листы и еще ряд документов кандидат должен представить в ЦИК на этапе регистрации. После этого у Центризбиркома есть 10 дней, чтобы проверить документы и зарегистрировать кандидата либо дать мотивированный отказ. Документы кандидаты смогут подавать с 27 декабря.

Очередные выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания стартовала 18 декабря.