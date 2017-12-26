МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Призывы бойкотировать президентские выборы в РФ подлежат скрупулезному изучению на предмет соответствия законодательству, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Центризбирком в понедельник отказал Алексею Навальному в регистрации инициативной группы в поддержку его самовыдвижения на выборах президента РФ в марте 2018 года из-за неснятой судимости, такое решение ЦИК принял на заседании в понедельник.

"Что касается призывов бойкотировать, то опять же это скорее прерогатива ЦИК, мы не комментируем в данном случае решение ЦИК, а ЦИК руководствуется исключительно действующим электоральным законодательством Российской Федерации. Но призывы к бойкоту, безусловно, подлежат весьма скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству", — сказал Песков.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.