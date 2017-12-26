Вице-президент ВОС хочет баллотироваться в президенты

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Вице-президент Всероссийского общества слабовидящих (ВОС) Тахир Исламов заявил во вторник, что намерен баллотироваться на выборах президента России в 2018 году.
"Я решил выдвигаться кандидатом в президенты России. Я объявляю об этом официально, меня съезд Всероссийского общества слабовидящих поддержал и мы обратились в Центризбирком с заявлением, что я намерен выдвигать свою кандидатуру в президенты РФ", — сказал Исламов во вторник в ходе пресс-конференции, посвящённой программе "Доступная среда" на выборах 2018.
Он отметил, что у общества есть все возможности собирать подписи. "У нас есть в 57 регионах отделения, я думаю, что после сдачи документов нам дадут разрешение на сбор подписей, после сбора подписей и после проверки меня могут зарегистрировать, и я буду участвовать в избирательной кампании… У меня есть конституционное право, я гражданин РФ, родился в РФ, возраст позволяет — более 35 лет, я дееспособный, высшее образование, юрист", — добавил Исламов.
Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
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