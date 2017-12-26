ЦИК ждет документы для регистрации Жириновского кандидатом в президенты

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российский Центризбирком в ближайшее время ожидает документы для регистрации кандидатом в президенты РФ от Владимира Жириновского, сообщил журналистам член ЦИК, секретарь рабочей группы по приему документов Евгений Шевченко.

Он отметил, что к настоящему моменту 20 партий уведомили Центризбирком о проведении съездов для выдвижения кандидатов в президенты, также 25 граждан, желающих участвовать в предстоящих выборах как самовыдвиженцы, представили в ЦИК уведомления о проведении необходимых для этого собраний инициативных групп избирателей в поддержку из выдвижения.

Член ЦИК уточнил, что часть документов уже рассмотрена, полностью прошли процедуру выдвижения кандидаты от четырех партий — ЛДПР, "Яблоко", "Партия роста", "Коммунисты России" — они получили разрешения на открытие специальных избирательных счетов для формирования фондов своих кампаний.

"У ЛДПР счет уже открыт и в ближайшее время ждем от Владимира Жириновского документы на регистрацию", — сказал Шевченко.

Поскольку ЛДПР входит в число партий, которые освобождены от сбора подписей избирателей в свою поддержку, от кандидата не потребуются подписные листы. Жириновскому на этапе регистрации нужно будет представить небольшой перечень документов, в частности данные об изменении в сведениях о кандидате, если они были, уведомление об отсутствии зарубежных активов, документ, подтверждающий открытие специального избирательного счета, уточнял ранее Шевченко.

После этого у ЦИК есть десять дней для того, чтобы принять решение относительно регистрации кандидата. Центризбирком начнет принимать документы на регистрацию от кандидатов уже начиная со среды, 27 декабря.