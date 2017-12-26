Двадцать партий уведомили ЦИК о съездах для выдвижения кандидатов

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Двадцать партий уведомили Центризбирком о проведении съездов для выдвижения кандидатов в президенты РФ, из них 18 уже провели съезды, партия "РОТ Фронт", получившая накануне отказ из-за нарушения процедуры, направила уведомление для проведения повторного съезда, сообщил журналистам член ЦИК России Евгений Шевченко.

"На сегодняшний день в ЦИК поступили уведомления от 20 партий и от 25 самовыдвиженцев", — рассказал Шевченко.

"Из этих 20 партий 18 свои съезды провели. "РОТ Фронт" прислали уведомление на повторное проведение съезда в Москве 27 декабря, поскольку вчера получили отказ в регистрации уполномоченных партии из-за нарушения предусмотренной законом процедуры проведения съезда", — добавил он.

Предстоят съезды "Демократической партии России" и "Народной партии", уточнил представитель ведомства. Они также представили в ЦИК уведомления о проведении мероприятий.

Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.