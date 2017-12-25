ЦИК предложил трем потенциальным кандидатам устранить процедурные нарушения

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. ЦИК отказался регистрировать кандидатов в президенты от партий "Женский диалог", "Российский общенародный союз" и "РОТ Фронт", но указал, что до 12 января у них есть время устранить процедурные нарушения и вновь подать документы.

"Мы именно поэтому так оперативно рассматриваем, у вас еще есть время до 12 января исправить", — сказала глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"Российский объединённый трудовой фронт" ("РОТ Фронт") выдвинул свои кандидатом крановщицу металлургического завода Наталью Лисицыну, претендентом на президентский пост от "Женского диалога" стала председатель партии Елена Семерикова, а "Российский общенародный союз" намерен отправить на выборы своего лидера Сергея Бабурина.

Член ЦИК Александр Клюкин напомнил, что партия должна уведомить Центризбирком не позднее, чем за три дня до проведения съезда по выдвижению кандидата в президенты, если он проводится за пределами Москвы. "РОТ Фронт" же известила ведомство всего за два дня.

"Кроме того, кандидатом Лисицыной Натальей Сергеевной в ЦИК России не представлены сведения о расходах кандидата. Отсутствие указанных документов является основанием для отказа в регистрации уполномоченных представителей партии, выдвинувшей кандидата на должность президента РФ", — уточнил Клюкин.

Партия "Женский диалог" допустила другое нарушение. Член ЦИК Александр Кинев напомнил, что кандидата должны выдвигать на съезде, в котором участвуют делегаты от региональных отделений, образованных не менее чем в половине субъектов России.

"Таким образом, минимальное количество делегатов съезда, которое должно было быть, это 43 человека. Согласно представленному в ЦИК протоколу, на съезде 20 декабря 2017 года присутствовали 24 делегата от 24 региональных отделений", — пояснил представитель ведомства.

Кроме того, Семерикова не представила в ЦИК сведения о недвижимом имуществе за рубежом, принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям.

Кинев уточнил, что у партии есть возможность устранить недостатки.

"Если партия намерена твердо выдвинуть своего кандидата, я думаю, что необходимо еще раз попытаться собрать съезд. Была такая история в прошлом году – "Партия родителей будущего", которой мы тоже отказали, успела собрать съезд повторно и поучаствовать в выборах депутатов Государственной думы. Поэтому все шансы еще есть", — добавил он.

Что касается "Российского общенародного союза", ЦИК зарегистрировал 30 уполномоченных представителей партии из тех 48, на которых изначально подали документы, поскольку ведомство выявило противоречия в данных, которые представили по остальным 18 уполномоченным. Например, в 11 случаях согласия быть уполномоченным были подписаны ранее даты объявления кампании.

"По уполномоченному по финансовым вопросам некорректно, не отвечающий требованиям закона составлен документ, который мы в рабочем порядке имеем возможность за это время, которое у нас есть, исправить. Соответственно, так как у нас нет финансового уполномоченного, мы не можем и разрешить открыть специальный расчетный счет", — пояснил член ЦИК Антон Лопатин.

В качестве кандидатов в президенты ЦИК в понедельник утвердил бизнес-омбудсмена Бориса Титова ("Партия роста"), Григория Явлинского ("Яблоко") и председателя партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина.

Всего ЦИК получил заявки от 18 партий и 25 самовыдвиженцев.

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания стартовала 18 декабря.