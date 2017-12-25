В "Партии роста" рассказали, когда начнут сбор подписей в поддержку Титова

Председатель партии Партия роста, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на съезде партии Партия Роста в Москве. 21 декабря 2017

Председатель партии Партия роста, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на съезде партии Партия Роста в Москве. 21 декабря 2017

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Партия роста начнет сбор подписей в поддержку своего председателя, бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который был выдвинут в качестве кандидата на выборах президента России в 2018 году, с первых дней нового года, сообщили РИА Новости в аппарате партии в понедельник.

"Сбор подписей в поддержку Титова партия начнет с первых дней нового года", — сообщили РИА Новости в аппарате партии в понедельник.

ЦИК России в понедельник проверил документы на выдвижение в президенты РФ бизнес-омбудсмена Бориса Титова, зарегистрировал уполномоченных "Партии роста", от которой он идет на выборы, и дал самому кандидату разрешение на открытие специального избирательного счета, теперь он может формировать фонд кампании и собирать подписи в свою поддержку.

Соответствующие решения Центризбирком принял на заседании в понедельник. Титов, выдвинутый кандидатом на президентских выборах "Партией роста", которую он возглавляет, в пятницу подал документы на выдвижение в ЦИК.

Центризбирком зарегистрировал 55 уполномоченных "Партии роста" и троих уполномоченных кандидата по финансовым вопросам.

Кандидатам от непарламентских партий для регистрации кандидатом в президенты РФ предстоит собирать подписи избирателей в свою поддержку; партийным кандидатам нужно не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи. Подписные листы оплачиваются из средств избирательного фонда, поэтому приступить к сбору подписей кандидат может лишь после открытия избирательного счета.

Подписные листы и еще ряд документов кандидат должен будет представить в ЦИК на этапе регистрации. После этого у Центризбиркома есть десять дней, чтобы проверить документы и вынести решение о регистрации уже непосредственно самого кандидата или мотивированное решение об отказе. Документы на регистрацию кандидаты смогут подавать со среды, 27 декабря.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.